Çankırı'da 'Tatlıçay Projesi'nin temelleri atıldı - Son Dakika

Çankırı'da 'Tatlıçay Projesi'nin temelleri atıldı

Çankırı'da 'Tatlıçay Projesi'nin temelleri atıldı 7 milyon liraya mal olacak proje 2 ayda bitirilecek Çankırı Belediyesi tarafından hayata geçirilecek 'Tatlıçay Projesi'nin ilk etabının temelleri atıldı.

Çankırı'da 'Tatlıçay Projesi'nin temelleri atıldı

7 milyon liraya mal olacak proje 2 ayda bitirilecek

ÇANKIRI - Çankırı Belediyesi tarafından hayata geçirilecek 'Tatlıçay Projesi'nin ilk etabının temelleri atıldı.

Çankırı merkez İstasyon Kavşağında uzun yıllardır yapımı beklenen Tatlıçay Projesi için temel atma programı düzenlendi. Üç etapta bitirilecek projenin temel atma töreninde konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Gerçekten vatandaşımızın önemle istediği müşahade ettik. İnşallah yine kısa süre içerisinde açılışını gerçekleştirir, vatandaşlarımızın da istifadesine sunulmuş halde hep birlikte görürüz. Herkesin emeğine sağlık" ifadelerine yer verdi.

"Göreve geldiğimizden bu yana bazı ilklere imza attık"

Proje hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Göreve geldiğimizden beri meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber bazı ilklere imza attık. Bunlardan İPA projesi büyük otel U dönüşü 2. GES projesini onaylattık yapım aşamasına geldi. Kucaklama taşı akıllı kavşak projemizi geliştirdik yapım aşamasına geldik. TCDD parkı bitmek üzere. Ama yıllardır halkımızın özlemle beklediği hakikaten bütün projelerin önüne geçecek bir proje vardı. Bir türlü gerçekleştirememiştik geçmiş dönemlerde. O da Tatlıçay Projemizdi. Cenabı Allah bugün bizlere nasip etti bu şerefe nail etti. Bütün meclis üyesi arkadaşlarımla beraber valimizde katkı sağladı. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki aylarda, yıllarda da bu tip projelere imza atacağız. Şehrimize bir estetik bir güzellik bir kalite katmak adına bu tip projelerin devamını getireceğiz. İnanın aldığımız mesajlarda yüz yüze görüşmelerde yurtdışından Çankırılı hemşerilerimizin çok büyük desteğini aldık. Ben bu projenin bu kadar heyecanlandırdığını tahmin edemiyordum açıkçası" dedi.

"Hedefimiz 2 ayda bitirmek"

Yaklaşık 7 milyon TL'ye mal olan projeyi anlatan Başkan Esen, "Bugün inşallah kurbanımızı kesip temelimizi atacağız. Burada yapmak istediğimiz projemiz toplamda 3 bin 180 metre mesafede 1. etap dediğimiz Aşiyan mevkiinden İstasyon kavşağı mevkiine kadar hava şartları iyi giderse Dedeler Köprüsüne kadar gitmeyi düşünüyoruz. Ortada büyük bir ligor havuz 10 metre genişliğinde etrafında küçük havuz atık suları toplaması için. Akabinde görsel estetik açısından aydınlatmalar, seyir alanlarını göreceğiz. Hedefimiz 2 ayda bitirmek" şeklinde konuştu.

Çankırı'da 'Tatlıçay Projesi'nin temelleri atıldı

İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Estetik, havuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankırı'da 'Tatlıçay Projesi'nin temelleri atıldı - Son Dakika

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