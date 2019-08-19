Son Dakika Haberleri: Çankırı'da tekstil ürünleri geri dönüşüme kazandırılacak
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Çankırı'da tekstil ürünleri geri dönüşüme kazandırılacak

58 dakika önce

Çankırı'da kullanılmış giysi, ayakkabı ve tekstil ürünleri geri dönüşüme kazandırılacak.

Çankırı'da tekstil ürünleri geri dönüşüme kazandırılacak, System.String[]
Çankırı'da kullanılmış giysi, ayakkabı ve tekstil ürünleri geri dönüşüme kazandırılacak.
Çankırı Belediyesi ile bir tekstil firması arasında imzalanan protokol kapsamında, şehrin farklı noktalarına yerleştirilen geri dönüşüm kumbaralarıyla ayakkabı, kullanılmış giysiler ve tekstil ürünleri geri dönüşüme kazandırılacak.
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, kentin 24 noktasına geri dönüşüm kumbarasının yerleştirildiğini, bu sayının 50'ye çıkarılacağını söyledi.
Çankırı Belediyesi'nin çevreci bir anlayışla hareket ettiğini belirten Esen, şunları kaydetti:
"Atık haline gelen kullanılmış ayakkabı, giysi ve tekstil ürünlerini değerlendireceğiz. Vatandaşların çoğunu çöpe attığı ürünler, tekstil firmasıyla imzalanan protokol kapsamında firma aracılığı ile belirli noktalarda toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak. Geri dönüşüm kumbaraları için vatandaşların kolay ulaşabileceği elli farklı nokta belirledik. Çevreyi kirleten farklı atıklara çözüm getirirken ekonomiye de hammadde kazandıracağız. Çankırı halkından da konu ile ilgili hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."
İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:40 Kaynak: AA
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