Olay, Çankırı merkez ilçesi Buğday Pazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir binanın 7'nci katına tırmanan, çıktığı pencerenin çıkıntısının üzerinde mahsur kaldı. Kediyi gören vatandaşlar, kedinin mahsur kaldığı kattaki evde kimsenin olmaması sebebi ile kediyi kurtaramadı. Daha sonra vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile ulaştıkları kediyi, mahsur kaldığı pencerenin önünden alarak aşağı indirdi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Çankırı, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Binanın 7. katında mahsur kalan kedi için seferber oldular - Son Dakika

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