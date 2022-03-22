Çankırı'da TKDK desteğiyle kırsal turizme 14 milyon liralık yatırım yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da TKDK desteğiyle kırsal turizme 14 milyon liralık yatırım yapıldı

22.03.2022 15:18
Çankırı'da TKDK desteğiyle kırsal turizme 14 milyon liralık yatırım yapıldı

Çankırı'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle turizm altyapısına 14 milyon liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

Çankırı'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle turizm altyapısına 14 milyon liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

TKDK İl Koordinatörü Emre Akbıyık, yaptığı açıklamada, TKDK'nin kırsal alanlarda turizme dönük yatırımlara hibe yoluyla destek verdiğini belirtti.

Çankırı'da uygulanan program kapsamında verilen hibe destekleriyle birçok ilçede ilk kez konaklama tesisi açıldığına işaret eden Akbıyık, otel bulunmayan ilçelerde bu yöndeki yatırım taleplerinin artmaya başladığını bildirdi.

Kırsal turizm alanında bungalov evler, restoran ve otel gibi birçok projeyi desteklediklerini belirten Akbıyık, "6 projede toplam 205 yatak kapasiteli 14 milyon liralık yatırımın gerçekleştirilmesini sağladık. İnsanların kurumumuza ilgisi çok fazla. Yatırım yapmak isteyen birçok girişimcimiz var. Biz de onlarla irtibat halindeyiz. Destek verdiğimiz otel ve tesislerimizde özellikle sezon içinde boş yer yok. 11. çağrı ilanı döneminde turizm cazibe merkezleri başta olmak üzere Çankırı turizmine büyük katkı sağlamayı arzuluyoruz. Bu yatırımlar için aynı zamanda KDV başta olmak üzere vergi muafiyeti de söz konusu." ifadelerini kullandı.

Kırsal turizmin bölgesel kalkınmışlık farklılıklarının giderilmesine ve kırsal kesimde yaşayanların refah düzeylerinin yükseltilmesine katkı sağladığını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Kurumun desteklediği kırsal turizm yatırımları kırsal alanda yaşayan vatandaşlara ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük katkılar sağlarken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler için önemli olanaklar sunuyor. Yeni çağrı ilanımızda il koordinatörlüğü olarak koyduğumuz bütün ilçelerde en az bir turizm tesisi var etmek hedefimize bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum. Özellikle IPARD 3 programı ile bu sürecin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Bu kapsamda kırsal turizm yatırımları 500 bin avroya kadar yüzde 65 hibe desteği ile destekleniyor. 42 ili kapsayan programla kırsal bölgelerde turizm yatırımlarını artırmayı hedefleyen TKDK, projelerin uygulandığı yerleşim yerlerinin bu alandaki kapasitelerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor."

YORUMLAR
500
Öğrenciler Kırklareli'nin tanıtımı için 96 kısa film çekti Öğrenciler Kırklareli'nin tanıtımı için 96 kısa film çekti TÜRSAB ve KITSAB arasında iş birliği protokolü imzalandı TÜRSAB ve KITSAB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Çankırı, Yatırım, Turizm, TKDK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da TKDK desteğiyle kırsal turizme 14 milyon liralık yatırım yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:53 Baykar Teknoloji: Kripto para gibi bir girişimimiz bulunmuyor
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:23:29. #1.11#
SON DAKİKA: Çankırı'da TKDK desteğiyle kırsal turizme 14 milyon liralık yatırım yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement