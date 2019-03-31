Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde AK Parti...

Çankırı'da Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde AK Parti...

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Atkaracalar - Harun Oflaz - AK PartiKurşunlu - Şakir Kaymak - AK Parti.

Çankırı'da Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde AK Parti..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Atkaracalar - Harun Oflaz - AK Parti

Kurşunlu - Şakir Kaymak - AK Parti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:34 Kaynak: AA

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