Çankırı'da Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde AK Parti...

Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Atkaracalar - Harun Oflaz - AK PartiKurşunlu - Şakir Kaymak - AK Parti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:



Atkaracalar - Harun Oflaz - AK Parti



Kurşunlu - Şakir Kaymak - AK Parti

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