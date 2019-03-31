Çankırı'da Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde Ak...
34 dakika önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Atkaracalar - Harun Oflaz - AK PartiKurşunlu - Şakir Kaymak - AK PartiYapraklı - Ömer Güngör - MHP.
Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Atkaracalar - Harun Oflaz - AK Parti
Kurşunlu - Şakir Kaymak - AK Parti
Yapraklı - Ömer Güngör - MHP
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:04 Kaynak: AA
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