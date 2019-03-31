Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde Ak...

Çankırı'da Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde Ak...

34 dakika önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Atkaracalar - Harun Oflaz - AK PartiKurşunlu - Şakir Kaymak - AK PartiYapraklı - Ömer Güngör - MHP.

Çankırı'da Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde Ak..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Atkaracalar - Harun Oflaz - AK Parti

Kurşunlu - Şakir Kaymak - AK Parti

Yapraklı - Ömer Güngör - MHP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:04 Kaynak: AA

Harun OFLAZ, Atkaracalar, MHP, Çankırı, Güncel
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