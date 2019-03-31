Çankırı'da Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde Ak...

Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Atkaracalar - Harun Oflaz - AK PartiKurşunlu - Şakir Kaymak - AK PartiYapraklı - Ömer Güngör - MHP.

Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:



Atkaracalar - Harun Oflaz - AK Parti



Kurşunlu - Şakir Kaymak - AK Parti



Yapraklı - Ömer Güngör - MHP

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