Son Dakika Haberleri: Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

51 dakika önce

Çankırı-Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Çankırı- Ankara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Karaşeyh mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fehmi Ersoy (63) idaresindeki 06 MIZ 91 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan Mustafa Ersoy (92) olay yerinde hayatını kaybederken, Hatice Ersoy (60) ve sürücü Fehmi Ersoy yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Çankırı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:11 Kaynak: İHA
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