Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Çankırı Ankara yolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Çankırı Ankara yolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.


Çankırı Ankara karayolu Tüney mevkiinde meydana gelen kazada, 37 SP 016 plakalı Ömer Özkur idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tahir Kaya (60) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazada yaralanan Ömer Özkur ve Hacı Özkur'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Jandarma, Çankırı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu
Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarının ardından sosyal medyada Mansur Yavaş'a destek mesajları yağdı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni partilere milletvekili vereceğiz demek için çok erken Son dakika: CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı

Son Dakika Haberleri
00:50 Romanya'da komünist dönemi sona erdiren devrimin üzerinden otuz yıl geçti - Son Dakika Haber
00:50 Binali Yıldırım, "Bizim geleneğimizde sömürmek yok" - Son Dakika Haber
00:25 Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika Haber
00:18 22 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
23:51 Eber Gölü'nde yangın - Son Dakika Haber
23:44 Libya'da UHM güçleri, Hafter mevzilerine saldırı başlattı: Çok sayıda bölge el değiştirdi - Son Dakika Haber
23:30 Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 01:01:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]