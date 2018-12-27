Çankırı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çankırı
'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde meydana gelen kazada, bir sürücü kursuna ait 18 BE 466 plakalı otomobile, 18 AZ 386 plakalı servis minibüsü arkadan çarptı. Çarpma sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ÇANKIRI
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:26 Kaynak: İHA
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