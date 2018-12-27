Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çankırı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çankırı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde meydana gelen kazada, bir sürücü kursuna ait 18 BE 466 plakalı otomobile, 18 AZ 386 plakalı servis minibüsü arkadan çarptı. Çarpma sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:26 Kaynak: İHA

Yapraklı, Çankırı, 3. Sayfa
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