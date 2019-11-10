Çankırı'da trafik kazası: 3 ölü
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Çankırı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:30 Kaynak: İHA
Çankırı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sadık Göktaş (69) idaresindeki otomobil, Çerkeş Ankara yolunda karşı şeritten gelen Şaban Ç. idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Şaziye Çelik (50) olay yerinde, Saffet Akar ve Sadık Göktaş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 1 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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