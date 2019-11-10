Son Dakika Haberleri: Çankırı'da trafik kazası: 3 ölü
Son Dakika Güncel Çankırı'da trafik kazası: 3 ölü

Çankırı'da trafik kazası: 3 ölü

6 saat önce

Çankırı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Çankırı'da trafik kazası: 3 ölü, System.String[]

Çankırı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sadık Göktaş (69) idaresindeki otomobil, Çerkeş Ankara yolunda karşı şeritten gelen Şaban Ç. idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Şaziye Çelik (50) olay yerinde, Saffet Akar ve Sadık Göktaş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 1 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Çankırı, Çerkeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:30 Kaynak: İHA
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