Son Dakika Haberleri: Çankırı'da trafik kazası: 34 yaralı
Son Dakika Güncel Çankırı'da trafik kazası: 34 yaralı

Çankırı'da trafik kazası: 34 yaralı

32 dakika önce

Çankırı'da meydana gelen otobüs kazasında 34 kişi yaralandı.

Çankırı'da trafik kazası: 34 yaralı, System.String[]

Çankırı'da meydana gelen otobüs kazasında 34 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan cenaze için Çankırı'ya gelen 34 VN 2677 plakalı Cemil Güney idaresinde bulunan 32 yolcunun bulunduğu otobüs zeminin kaygan olmasından dolayı yan yattı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıların bir kısmını Çankırı Devlet Hastanesine diğer kısmını ise Kurşunlu Devlet Hastanesine götürdü.

Olayda kimse hayatını kaybetmezken 3 kişi Ankara'ya sevk edildi.

(İHA)

İstanbul, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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