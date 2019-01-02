Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

27 dakika önce

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankırı'dan Korgun istikametine giden Bahri K. idaresindeki 06 AVR 52 plakalı otomobil karşı şeride geçerek 18 T 0119 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada yol artasında bulunan kanala devrilen ticari takside bulunan baba Özcan, oğulları Özkan ve Mesut Kalay ile diğer araç sürücüsü Bahri K. yaralandı. Olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri olay yerindeki yaralılara müdahale etti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:25 Kaynak: İHA

Korgun, Çankırı, 3. Sayfa
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