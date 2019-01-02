Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
27 dakika önce
Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Çankırı
'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çankırı'dan Korgun
istikametine giden Bahri K. idaresindeki 06 AVR 52 plakalı otomobil karşı şeride geçerek 18 T 0119 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada yol artasında bulunan kanala devrilen ticari takside bulunan baba Özcan, oğulları Özkan ve Mesut Kalay ile diğer araç sürücüsü Bahri K. yaralandı. Olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri olay yerindeki yaralılara müdahale etti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ÇANKIRI
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:25 Kaynak: İHA
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