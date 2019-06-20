Çankırı'da trenin çarptığı kişi öldü
16 dakika önce
Çankırı'da yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:33 Kaynak: AA
'da yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çankırı'dan Kızılırmak
istikametine giden yük treni, raylardan geçmek isteyen kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.
Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişi yaşamını yitirdi.
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