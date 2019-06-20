Son Dakika Haberleri: Çankırı'da trenin çarptığı kişi öldü
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Çankırı'da trenin çarptığı kişi öldü

16 dakika önce

Çankırı'da yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Çankırı'da trenin çarptığı kişi öldü, System.String[]
Çankırı'da yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çankırı'dan Kızılırmak istikametine giden yük treni, raylardan geçmek isteyen kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.
Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:33 Kaynak: AA
Kızılırmak, Çankırı, Güncel
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