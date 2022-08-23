Çankırı'da 'Şapka Devrimi'nin 97'nci yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da 'Şapka Devrimi'nin 97'nci yılı kutlandı

23.08.2022 14:16
Çankırı'da 'Şapka Devrimi'nin 97'nci yılı kutlandı

ÇANKIRI'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri ziyaret edişi ve 'Şapka Devrimi'nin 97'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

ÇANKIRI'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri ziyaret edişi ve 'Şapka Devrimi'nin 97'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Çankırı Atatürk Anıtı önünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri ziyareti ve 'Şapka Devrimi'nin 97'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, gaziler, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini temsilen sporcular, Türk bayrağını Vali Ayaz'a teslim etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından anıt alanına çelenk bırakıldı. Atatürk'ün Çankırı halkına hitaben yaptığı konuşma da programın sunucusu tarafından okundu.

Başkan Esen, Atatürk'ün Çankırı'ya teşrifinin ve 'Şapka İnkılabı'nın 97'nci yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduğunu söyleyerek, "Ata'mızın büyük bir zihniyet devrimi ile yol aldığı bağımsızlık yolunda, istiklal yolunun ve 'Şapka İnkılabı'nın önemli noktalarından biri olan Çankırı, milli egemenlik, bağımsızlık ve demokrasi hareketinin destekçisi olmayı bilmiş, 23 Ağustos 1925'te milliyetçi unsurlar ışığında gerçekleştirilen devrim gezisinin önemli merkezlerinden olmuştur. Bu açıdan bugün Çankırı'nın yakın tarihine not düşülen önemli bir gündür" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Ayaz ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün Çankırı'da kaldığı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki odayı ziyaret etti. Burada Ayaz, hatıra defterini imzaladı. Katılımcılar, etkinlik sonunda Atatürk'ün Çankırı'daki günlerini görsellerle anlatan fotoğraf sergisini gezdi.


YORUMLAR
500
Disney Plus'ın Atatürk dizisine sürpriz oyuncu! La Case de Papel'in yıldızı kadroya katıldı Disney Plus'ın Atatürk dizisine sürpriz oyuncu! La Case de Papel'in yıldızı kadroya katıldı ATATÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'I ZİYARETİ VE HARF İNKILABININ 94'NCÜ YILI KUTLANDI ATATÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'I ZİYARETİ VE HARF İNKILABININ 94'NCÜ YILI KUTLANDI Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da 'Şapka Devrimi'nin 97'nci yılı kutlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
17:55 Arkadaşına "Evime gel, beni bul" mesajı atmış! İş insanı aracında vurulmuş halde ölü bulundu
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 20:48:33. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da 'Şapka Devrimi'nin 97'nci yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement