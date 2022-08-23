Çankırı'da 'Şapka Devrimi'nin 97'nci yılı kutlandı

ÇANKIRI'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri ziyaret edişi ve 'Şapka Devrimi'nin 97'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Çankırı Atatürk Anıtı önünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri ziyareti ve 'Şapka Devrimi'nin 97'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, gaziler, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini temsilen sporcular, Türk bayrağını Vali Ayaz'a teslim etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından anıt alanına çelenk bırakıldı. Atatürk'ün Çankırı halkına hitaben yaptığı konuşma da programın sunucusu tarafından okundu.

Başkan Esen, Atatürk'ün Çankırı'ya teşrifinin ve 'Şapka İnkılabı'nın 97'nci yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduğunu söyleyerek, "Ata'mızın büyük bir zihniyet devrimi ile yol aldığı bağımsızlık yolunda, istiklal yolunun ve 'Şapka İnkılabı'nın önemli noktalarından biri olan Çankırı, milli egemenlik, bağımsızlık ve demokrasi hareketinin destekçisi olmayı bilmiş, 23 Ağustos 1925'te milliyetçi unsurlar ışığında gerçekleştirilen devrim gezisinin önemli merkezlerinden olmuştur. Bu açıdan bugün Çankırı'nın yakın tarihine not düşülen önemli bir gündür" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Ayaz ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün Çankırı'da kaldığı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki odayı ziyaret etti. Burada Ayaz, hatıra defterini imzaladı. Katılımcılar, etkinlik sonunda Atatürk'ün Çankırı'daki günlerini görsellerle anlatan fotoğraf sergisini gezdi.