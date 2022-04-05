Çankırı'da uluslararası öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor - Son Dakika
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Çankırı'da uluslararası öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor

05.04.2022 16:34
Çankırı'da uluslararası öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor

Çankırı Karatekin Üniversitesine Türkçe öğrenmek için gelen uluslararası öğrenciler, kurs saatleri dışında Çankırı'nın tarihi ve kültürel mekanlarını keşfetmeye devam ediyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesine Türkçe öğrenmek için gelen uluslararası öğrenciler, kurs saatleri dışında Çankırı'nın tarihi ve kültürel mekanlarını keşfetmeye devam ediyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, eğitim faaliyetlerinin yanında sosyal ve farkındalık etkinliklerini de sürdürüyor.

Etkinlik kapsamında, Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphane yetkililerince yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin istedikleri zaman kitap alabilmeleri de sağlandı.

Kütüphane ziyaretinin ardından Yaran Evi'ni de ziyaret eden öğrencilere, yaran kültürü anlatıldı.

Uluslararası öğrencilere Yaran Evi'ndeki Türk öğrenciler tarafından halk oyunu gösterileri yapıldı. Daha sonra uluslararası öğrenciler kendi yöresel danslarını sergiledi.

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Karatekin Üniversitesi, Araştırma, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da uluslararası öğrenciler hem geziyor hem öğreniyor - Son Dakika


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