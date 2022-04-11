Çankırı'da üniversite öğrencileri Yer Altı Tuz Şehri'ni gezdi - Son Dakika
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Çankırı'da üniversite öğrencileri Yer Altı Tuz Şehri'ni gezdi

11.04.2022 15:52
Çankırı'da üniversite öğrencileri Yer Altı Tuz Şehri'ni gezdi

Çankırı Fenerbahçeliler Derneği tarafından üniversite öğrencileri için Yer Altı Tuz Şehri gezisi düzenlendi.

Çankırı Fenerbahçeliler Derneği tarafından üniversite öğrencileri için Yer Altı Tuz Şehri gezisi düzenlendi.

Çankırı Fenerbahçeliler Derneği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ortak geliştirilen "Kalpler Beraber Projesi" kapsamında Çankırı'da eğitim gören 200 üniversite öğrencisine tuz mağarası gezisi düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Koordinatörü Eren Karsavuran, şunları kaydetti:

"Valimiz Abdullah Ayaz ve Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Esen ile gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızda üniversiteli öğrencilerimiz tarafından sosyal geziler talep edilmişti. Bu durumu hemen kendimize görev edinip bu geziyi tertip ettik. Hem bizler hem de üniversiteli öğrencilerimiz açısından çok verimli bir etkinlik oldu. Rehber eşliğinde 200 üniversite öğrencimiz Çankırı Tuz Mağarası-Yer Altı Tuz Şehri ile buluştu. Çankırı'mız adına güzel bir tanıtım oldu. Gençlerimiz için de yerin 150 metre altında keyifli ve sıra dışı bir tur oldu, mağaranın büyüklüğünden etkilendiler."

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Fenerbahçeliler Derneği, İçişleri Bakanlığı, Üniversite, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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