Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Çankırı'da polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Çankırı
'da polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda O.G'nin kullandığı araçla üzerinde yapılan aramada, toz haline getirilmiş 0,49 gram ekstazi ve 1,54 gram skunk maddesi bulundu.
Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla yasal işlem başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:27 Kaynak: AA
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