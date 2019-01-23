Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Çankırı'da polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çankırı'da polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda O.G'nin kullandığı araçla üzerinde yapılan aramada, toz haline getirilmiş 0,49 gram ekstazi ve 1,54 gram skunk maddesi bulundu.

Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla yasal işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:27 Kaynak: AA

Polis, Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Genç, Kendini Canlı Bomba Olarak İhbar Etti Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi

ATM Faresi, Suçuna 8 Yaşındaki Oğlunu da Alet Etti Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:40:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]