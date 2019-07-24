Çankırı'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Çankırı'da düzenlenen operasyonda 2,1 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Çankırı Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:50 Kaynak: AA
'da düzenlenen operasyonda 2,1 gram skunk maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince düzenlenen sokak çalışmasında S.C. ve R.Y. isimli şahısların üzerinde arama gerçekleştirildi.
Ekiplerce yapılan aramada toplamda 2,1 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
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