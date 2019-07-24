Son Dakika Haberleri: Çankırı'da uyuşturucu operasyonu
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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 2,1 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Çankırı'da düzenlenen operasyonda 2,1 gram skunk maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen sokak çalışmasında S.C. ve R.Y. isimli şahısların üzerinde arama gerçekleştirildi.
Ekiplerce yapılan aramada toplamda 2,1 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:50 Kaynak: AA
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