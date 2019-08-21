Son Dakika Haberleri: Çankırı'da uyuşturucu operasyonu
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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerce yapılan operasyonda 7,19 gram skunk ve 2,68 gram Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili M.E, H.D, M.S, M.K. ve R.A hakkında adli işlem başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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