Çankırı'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu

11 dakika önce

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 4 sentetik hap ve 1,05 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 4 sentetik hap ve 1,05 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen sokak çalışmasında E.G. ve F.D'nin üzerinde arama yapıldı.

Aramada 4 sentetik hap ve 1,05 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada
Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti Son dakika: İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı Son dakika: Pistten çıkan uçağın pilotu: Kule 'pas geçin' demedi

Son Dakika Haberleri
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi
13:09 Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bursin'e gönderme: Bir bu kalmıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 15:21:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]