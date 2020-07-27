Çankırı'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,78 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 12 adet sentetik hap ele geçirildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan uygulamada, R.A, E.Y, M.C.Ç. ile M.G, isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1,78 gram sentetik kannabinoid maddesi, 12 adet sentetik hap ile 2 adet kağıtlara sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.