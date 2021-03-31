Çankırı'da uyuşturucu operasyonu, 3 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Yapılan operasyon kapsamında, İ.B. isimli şahıstan 50 gram metamfetamin, Ü.Ç. isimli şahıstan 88,22 gram sentetik kannabinoid, R.T. isimli şahıstan 3,24 gram eroin, 1,67 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Çankırı 'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu