Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

09.08.2022 13:56
Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Çankırı'da uyuşturucu ticareti yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.

Çankırı'da uyuşturucu ticareti yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, bir şahıs takibe alındı. Ekipler tarafından Çankırı merkezinde düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs, uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, 117 adet Regapen isimli uyuşturucu hap, 31 adet Lyrica isimli hap, 131 adet sentetik ecza hapı, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kama, 1 adet kılıç ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - ÇANKIRI

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Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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