Son Dakika Haberleri: Çankırı'da uyuşturucuya 4 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Çankırı'da uyuşturucuya 4 tutuklama

1 saat önce

ÇANKIRI'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 3 kilo 500 gram skunk maddesi ve bin ecstasy hap ele geçirildi.

Çankırı'da uyuşturucuya 4 tutuklama, System.String[]

ÇANKIRI'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 3 kilo 500 gram skunk maddesi ve bin ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki 4 kişi, tutuklandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankırı- Kastamonu yolu üzerinde gerçekleştirdiği yol kontrolünde, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Ekipler, özel eğitimli narkotik köpeği 'Chucky' ile araçta arama yaptı. Köpek, bagajdaki yedek lastiğe tepki verdi. Aramada, lastiğin içine gizlenmiş 3 kilo 500 gram skunk maddesi ile bin ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan A.G., T.G., S.I. ve O.K.  gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Narkotik, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme
HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı 4 şahıs, İranlı iş adamını gasp etti, dayak attı, bagaja kilitleyip kaçtı Altın fiyatları Suudi Arabistan saldırılarıyla ralli yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:44:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'da uyuşturucuya 4 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]