Çankırı'da vaka hızı yavaşladı, genç hasta sayısı artıyor - Son Dakika

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte Covid-19 vaka artış hızının yavaşladığını ancak genç hasta sayısının arttığını bildirdi.
Çankırı İl Salgın Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz başkanlığında toplandı. Vali Ayaz, toplantının ardından güncel durum ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz paylaşımında, "Vaka artış hızımız yavaşladı ancak tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Son süreçte 65 yaş üzeri hasta sayımız azalsa da genç hasta sayımızda ciddi artış yaşıyoruz. Virüs genç-yaşlı ayırmıyor lütfen dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI
Kaynak: İHA
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