Çankırı'da vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üzeri oluşturuyor - Son Dakika

Çankırı'da vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üzeri oluşturuyor

02.11.2020 16:49
Çankırı'da vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üzeri oluşturuyor, System.String[]

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentteki vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üstü vatandaşların oluşturduğunu açıkladı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentteki vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üstü vatandaşların oluşturduğunu açıkladı.

Vali Ayaz daha önce yaptığı açıklamada yaşlı bireylere yönelik daha dikkatli olunması gerektiği noktasında uyarılarda bulunmuştu. Vali Ayaz bu sefer tespit edilen vakaların çoğunluğunu 55 yaş üzeri vatandaşların oluşturduğunu kaydetti. Vali Ayaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün itibariyle ilimizde tespit edilmiş olan vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üzeri vatandaşlarımız oluşturuyor. Maalesef büyüklerimizi istediğimiz ölçüde koruyamıyoruz ve bu durum vefat sayımızı artırıyor. Sevdiklerimizin iyiliği için sosyal mesafeye dikkat edelim" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

Çankırı'da vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üzeri oluşturuyor

Sosyal Medya, Çankırı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankırı'da vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üzeri oluşturuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı         
16:45
Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü         
16:28
İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı         
15:47
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı İzmir'de depremzedelerin gıda yardımlarını alıp, büfesinde satmaya çalışan şahıs tutuklandı         
14:30
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev Ermenistan'ın yalanını fotoğraflarla belgeledi         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 16:58:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı'da vakaların yüzde 41'ini 55 yaş üzeri oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei