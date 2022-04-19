Çankırı'da veresiye defterlerini satın alan hayırsever ihtiyaç sahiplerine destek oldu - Son Dakika

Çankırı'da bir hayırsever Çankırı Valiliği koordinesinde, ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla 4 bakkalın veresiye defterindeki borçları yaklaşık 22 bin lira ödeyerek kapattı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile irtibata geçen ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, vakıf aracılığıyla bazı veresiye defterlerini satın almak istediğini belirtti.

Karataş, Aksu ve Mimar Sinan mahallelerinde vakıf ekiplerince tespit edilen 4 bakkaldaki veresiye defterlerini satın alan hayırsever, yaklaşık 150 kişiye ait 22 bin liralık borcu ödedi.

Karataş Mahallesi'nden Satı Memiş, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır bakkal işlettiğini söyledi.

Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirten Memiş, "Bence çok güzel oldu. Uzun süre borcunu veremeyenler vardı. Mahallemiz fakir zaten. Çalışamayan inşaat işçileri vardı. Yüklü bir veresiyemiz vardı. Sosyal Yardımlaşma'dan gelerek borcu kapattılar. Allah razı olsun. Henüz borcunu kapatmaya gelen müşterimiz olmadığı için borçlarının kapandığını bilmiyorlar." dedi.

Aksu Mahallesi'nde bakkal işleten Mehmet Dinlemez de zor durumda olan vatandaşların borçlarının ödendiğini aktardı.

Dinlemez, "Daha önceden görmedim böyle bir şey. Ödeyemeyenler için çok iyi oldu. Allah razı olsun yardımı yapanlara, garibanlar sevindi bu duruma." ifadelerini kullandı.

35 yıldır bakkal işleten Yücel Ateş de bu durumdan hem borcu olan vatandaşların hem de kendisinin memnun kaldığını vurguladı.

Yardımı yapanlara teşekkür eden Ateş, "Müşterilerimiz bu duruma sevindi tabii. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Mağdur olan vatandaşımız çok. Yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Senelerce borcu olanlar vardı." diye konuştu.