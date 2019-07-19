Çankırı'da yangın
34 dakika önce
Çankırı'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Çankırı Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:53 Kaynak: AA
'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Aksu
Mahallesi Çelebi
Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.
Evde hasara neden olan yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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