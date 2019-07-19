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Çankırı'da yangın

34 dakika önce

Çankırı'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

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Çankırı'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Aksu Mahallesi Çelebi Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.
Evde hasara neden olan yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çankırı, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:53 Kaynak: AA
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