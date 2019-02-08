Çankırı'da Yaralı Bulunan Kurt Tedavi Altına Alındı

Çankırı'da yaralı halde bulunan kurt, tedavi altına alındı.

Çankırı'da yaralı halde bulunan kurt, tedavi altına alındı.





Kızılırmak ilçesi Saraycık köyü yakınlarında köylüler, yaralı bir kurt fark etti.



Çankırı Belediyesi ve Çankırı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine gelen belediye görevlileri, kurdun yaralandığını tespit etti.



Kurt, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürülerek tedavi altına alındı.



Çankırı Belediyesi Veteriner Hekimi Zekeriya Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy muhtarının durumu haber vermesi üzerine bölgeye gittiklerini söyledi.



Yaralı hayvanın yakalama aparatıyla yakalandığını ve ilk müdahaleyi yaptıklarını anlatan Öcal, kurdu daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettiklerini belirtti.

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