Çankırı'da yaralı halde bulunan karaca tedavisinin ardından salıverildi - Son Dakika

Çankırı'da yaralı olarak bulunan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kızılırmak ilçesi Kavlaklı köyü mevkisinde vatandaşlarca boynundan yaralı halde bulunan karaca, bölgede devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Veteriner tarafından müdahalesi yapılan hayvan, bir süre gözetim altında tutuldu.

Karaca, tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Van, Çankırı, Zonguldak ve Erzincan İl Jandarma komutanlıkları emrinde görevli personelimiz, devriye esnasında yaralı halde buldukları doğadaki dostlarımızı muhafaza altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim ettiler." ifadesi kullanıldı.