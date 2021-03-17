Çankırı'da 'Yarenler Okuyor' projesi kapsamında kitap okuma seferberliği başladı - Son Dakika

Çankırı'da 'Yarenler Okuyor' projesi kapsamında kitap okuma seferberliği başladı

17.03.2021 15:10

Çankırı'da 'Yarenler Okuyor' projesi kapsamında kitap okuma seferberliği başladı Çankırı'da her gün yarım saat kitap okunacak 'Yarenler Okuyor' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi Çankırı'da evlerde kitap okunmasının kültür haline getirilmesi ve alışkanlık kazandırılması amacıyla 'Yarenler...

Çankırı'da 'Yarenler Okuyor' projesi kapsamında kitap okuma seferberliği başladı

Çankırı'da her gün yarım saat kitap okunacak

'Yarenler Okuyor' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi

ÇANKIRI - Çankırı'da evlerde kitap okunmasının kültür haline getirilmesi ve alışkanlık kazandırılması amacıyla 'Yarenler Okuyor' projesi başlatıldı.

Valilik Sosyal Tesisleri'nde okul müdürlerinin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında proje hakkında bilgilendirilme yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen proje kapsamında kent genelinde her gün 20.00 ile 20.30 saatleri arasında evlerde kitap okunması amaçlanıyor.

"Okuma alışkanlığındaki eksikliği gidermek amaçlı bir proje"

Başlatılan projeyi yakından takip edeceğini belirten Vali Abdullah Ayaz ise, "Bu belki sürekli olarak hem resmi hem de özel alanımızda konuştuğumuz, toplumumuzun eğitim sistemimizin, belki de günümüz dünyasının kanayan bir yarasıdır. Okuma alışkanlığındaki eksiklik ve bu eksikliği giderme noktasında arkadaşlarımızın başlatmış olduğu bir proje. Ben de bu konuda elimden geldiği sürece destek olma gayreti içerisinde olacağım. Proje boyunca talep edeceğiniz her türlü etkinliğe, aktiviteye hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu maalesef hem ülkemizin hem dünyamızın kanayan bir yarası. İstatistikler değişmiş olabilir ama ülkemiz genelinde yaklaşık 700 bin kıraathane, ancak bin 200 halk kütüphanesi bulunmakta. Okullarımızdaki kütüphanelerimizi de saydığımızda toplam kütüphane sayısı yaklaşık 32 bin. Aslında bu rakamlar da bize bir şeyleri ifade etmekte. Çok farklı çalışmalar önünüze gelmiştir ama ortalama bir vatandaşımız 3 saatini televizyon başında harcarken bu çok yüksek ve çok alçak olabilir. Kişi başına düşen ortalama kitap okuma süremiz 1 dakika civarındadır. Belki de günümüz gençlerin rahleyi tedrisatında devam eden kitlemizin önünde önemli tehlike var. O da sosyal medya ve internette geçirilen zaman online oyunlar ve aktiviteler" dedi.

"Bu projeye başlayıp bırakmayacağız"

Vali Ayaz, "Bunların tamamı aslında kitaplardan hem toplumumuzu, hem gençlerimizi, hem çocuklarımızı uzaklaştırmakta, farklı farklı tuzaklarla karşı karşıya kalınmaktadır. Bunun için, okuma alışkanlığının kazandırılması, çocuklara kitapların onlara nasıl dünyalar açacağını gösterilmesi adına en önemli mekanımız, alanımız eğitim öğretim sürecidir. Eğer çocuklarımıza ilköğretim, orta ve lise döneminde bu alışkanlığı kazandıramazsak sonraki süreçte bir okuma alışkanlıkları edinmeleri, kitaplara sarılmaları zor olduğunu ifade etmek istiyorum. Onun için projeye çok büyük önem veriyorum şahsi olarak da. Milli Eğitim Müdürümüz ve arkadaşlarımızla bu konuyu birkaç defa paylaştık değerlendirdik. Bu projeye başlayıp bırakmayacağız. Bir şekilde sürekli olarak devam ettirmemiz, canlı tutmamız ve zaman zaman yoğunlaştırılmış bir aktiviteyle herkese hatırlatmamız gerekmekte. Onun için sürekliliğini sağlama noktasında biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her akşam 20.00-20.30 saatleri arasında evlerde kitap okunmasını hedefliyoruz"

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde her akşam 20.00-20.30 saatleri arasında, evlerde kitap okunmasını bir kültür haline getirebilmek projenin hedefleri arasındadır. Proje kapsamında; toplumda okumaya, yazmaya ve düşünmeye olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. İl merkezi ve ilçelerimizde bulunan tüm kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerinin, velilerimizin, evlatlarımıza kitap okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde sözü olan her bir bireyin 'Yarenler Okuyor' projesine destek vermesini ve evlatlarımıza rol model olmalarını bekliyoruz" dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından kütüphanelere destek olmak amacıyla 2 bin 329 kitap dağıtımı gerçekleştirildi. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da sosyal medya hesabı üzerinden projenin duyurusunu yaptı.

Çankırı'da 'Yarenler Okuyor' projesi kapsamında kitap okuma seferberliği başladı
Çankırı'da 'Yarenler Okuyor' projesi kapsamında kitap okuma seferberliği başladı
Çankırı'da 'Yarenler Okuyor' projesi kapsamında kitap okuma seferberliği başladı
Çankırı'da 'Yarenler Okuyor' projesi kapsamında kitap okuma seferberliği başladı

milli eğitim bakanlığı, Çankırı, Kitap, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankırı'da 'Yarenler Okuyor' projesi kapsamında kitap okuma seferberliği başladı - Son Dakika


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