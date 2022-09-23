Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor

23.09.2022 17:23
Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor

Çankırı'da yaşayan 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Koçyiğit, kentteki ilk kadın belediye otobüsü şoförü olarak görev yapıyor.

Çankırı'da yaşayan 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Koçyiğit, kentteki ilk kadın belediye otobüsü şoförü olarak görev yapıyor.

Yaklaşık 10 yıl sürücü kursunda şoför yetiştiren Koçyiğit, edindiği deneyimin ardından yaklaşık 1 ay önce Çankırı Belediyesi bünyesinde belediye otobüsü şoförü olarak işe başladı.

Çankırı'nın ilk ve tek kadın otobüs sürücüsü olan Koçyiğit, Taş Mescit-Ballıca hattındaki belediye otobüsünün kaptan koltuğunda hizmet veriyor.

Koçyiğit, gazetecilere, uzun yıllar bir sürücü kursunda direksiyon eğitimi verdiğini, bilgi, birikim ve tecrübelerini Çankırı halkı için kullanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ailesinin de kendisine destek verdiğini işaret eden Koçyiğit kent sakinleriyle arasında pozitif bir enerji oluştuğunu vurguladı.

Çocukluğundan beri araçlara ilgisi bulunduğunu, otobüs sürücüsü olmak isteğini anlatan Koçyiğit, "Bu meslek benim için büyük bir onur. Kızlarım da benimle ve işimle gurur duyuyor. Çankırılı olarak hemşehrilerimi taşımaktan mutluyum." dedi.

Koçyiğit, göreve başladığında bazı endişeleri olduğunu ancak yolcuların ılımlı tavrı sayesinde bunların üstesinden geldiğini aktardı.

Emine Koçyiğit'in kullandığı otobüse binenler de kadın şoförün nezaket ve titizlikle işini yapmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

YORUMLAR
500
Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti Çin, Halk Sağlığını İyileştirmede Geleneksel Çin Tıbbının Rolünü Desteklemek İçin Özel Girişim Başlattı Çin, Halk Sağlığını İyileştirmede Geleneksel Çin Tıbbının Rolünü Desteklemek İçin Özel Girişim Başlattı
Kaynak: AA

Çankırı, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:32 Geçen yıl evlenen ünlü şarkıcı Tuğba Özerk boşanma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:23:37. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement