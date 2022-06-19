Baba, kızının heyecanını paylaşmak için YKS'ye girdi - Son Dakika
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Baba, kızının heyecanını paylaşmak için YKS'ye girdi

19.06.2022 11:11

Çankırı'da yaşayan 42 yaşındaki Kerim Cebesoy (42), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kızıyla girdi.

Çankırı'da yaşayan 42 yaşındaki Kerim Cebesoy (42), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kızıyla girdi.

Kızı Neslihan Cebesoy'a destek olmak, heyecanını paylaşmak için YKS'ye girmeye karar veren baba Kerim Cebesoy, kızıyla birlikte sınava hazırlandı.

Baba Kerim Cebesoy, Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulunda, Neslihan Cebesoy ise Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava girdi.

Daha önce iki üniversite bitiren baba Cebesoy, kızıyla birlikte bilgisayar mühendisliği okumayı hedefliyor.

Baba Cebesoy, AA muhabirine, sınava giren herkese başarılar dilediğini belirtti.

Kızına destek olmak için sınava girdiğini vurgulayan Cebesoy, "Kızıma da başarılar diliyorum. Bugün de babalar günü, kızıma da böyle bir jest yapmış oldum. Kızımla birlikte aynı bölümde okumayı istiyoruz." diye konuştu.

Neslihan Cebesoy da yoğun bir sınav hazırlık süreci geçirdiğini belirtti.

Sınava babasıyla girdiği için mutlu olduğunu dile getiren Neslihan Cebesoy, "Mutluyum, babamla sınava girdiğim için. Ben bilgisayar mühendisliğini düşünüyorum. Babamla birlikte bilgisayar mühendisliği okumayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba, kızının heyecanını paylaşmak için YKS'ye girdi - Son Dakika

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