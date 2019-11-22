Son Dakika Haberleri: Çankırı'da yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü
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Çankırı'da yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

6 saat önce

Çankırı'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çankırı'da yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü, System.String[]

Çankırı'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kurşunlu ilçesine bağlı Çavundur köyünde, Ayşe Karataş'a (84) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede, tek başına yaşadığı öğrenilen Ayşe Karataş'ın cesedi bulundu.

Karataş'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kurşunlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ayşe Karataş, Karataş, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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