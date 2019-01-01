Çankırı'da Yaya Geçidi Uygulaması
1 saat önce
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen araçlar video görüntüleriyle tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen araçlar video görüntüleriyle tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusundan yayalara önem verme noktasında, yaya geçitlerinde kural ihlali yapan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/b maddesi gereğinde 488 TL cezai işlem uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın trafik güvenliğini sağlamak için uygulamalarımız sürecektir" ifadelerine yer verildi.
Yapılan uygulamalarda yaya geçidinde ve yola adımını attığında durmayan araçlar video görüntüleriyle tespit edilerek 488 TL cezai işlem uygulanıyor. - ÇANKIRI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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