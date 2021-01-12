Çankırı'da Yeşilçam ve çizgi film replikleriyle hazırlanan afişlerle Kovid-19 farkındalığı oluşturuluyor - Son Dakika

Çankırı'da Yeşilçam ve çizgi film replikleriyle hazırlanan afişlerle Kovid-19 farkındalığı oluşturuluyor

12.01.2021 13:27
Çankırı'da Yeşilçam ve çizgi film replikleriyle hazırlanan afişlerle Kovid-19 farkındalığı oluşturuluyor, System.String[]

Çankırı Belediyesi, Yeşilçam sanatçıları ve çizgi film karakterlerinin replikleriyle hazırlanan afişlerle, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı temizlik, maske, mesafe çağrısı yapıyor.

Çankırı Belediyesi, Yeşilçam sanatçıları ve çizgi film karakterlerinin replikleriyle hazırlanan afişlerle, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı temizlik, maske, mesafe çağrısı yapıyor.

Belediyece hazırlanıp kentteki billboardlara asılan afişlerle, salgınla mücadelede temizlik, maske kullanımı, sosyal mesafe konusundaki tedbirlere işaret ediliyor.

Afişlerde "Süt Kardeşler", "Çiçek Abbas" filmleri ile "Alaaddin'in Sihirli Lambası" gibi çizgi filmlerin sahneleriyle akıllara kazınan replikler, tedbirlere uyarlanarak kullanılıyor.

Vatandaşlar, "Seni hiç sevmiyorum süt oğlan. Baban da maske takmazdı, onu da sevmezdim.", "Herkese benden maske Şakir'e yok.", "Dile benden ne dilersen. Maske, mesafe ve temizlik." gibi repliklerle uyarılıyor.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşların sağlığı için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Vatandaşların da tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Esen, "Türk sinemasının unutulmaz sahneleriyle maske, mesafe ve temizlik konularına dikkati çekmek istedik. Yıllardır herkesin aklına kazınmış cümlelerle, insanların aklında daha fazla kalacağını düşünerek böyle bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.

Çiçek Abbas, Yeşilçam, Çankırı, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da Yeşilçam ve çizgi film replikleriyle hazırlanan afişlerle Kovid-19 farkındalığı oluşturuluyor - Son Dakika


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