Son Dakika Haberleri: Çankırı'da Yılbaşı

Çankırı'da Yılbaşı

59 dakika önce

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kontrol noktalarında görev yapan polisler ve yolculara çikolata ikramında bulundu.

Çankırı'da Yılbaşı, System.String[]
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kontrol noktalarında görev yapan polisler ve yolculara çikolata ikramında bulundu.

Vali Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile yeni yıl öncesi kentin çeşitli noktalarındaki kontrol noktalarını ziyaret etti.

Aktaş, yeni yılını kutlandığı güvenlik güçleri ile sohbet ettiği yolculara çikolata ikramında bulundu.

İtfaiye ekiplerini de ziyaret eden Aktaş, yeni yılda görevi başında bulunan güvenlik güçleri ile itfaiye personeline huzurlu ve mutlu yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Aktaş, tedbirlerin sabaha kadar devam edeceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Bilge Aktaş, Çankırı, Güncel
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