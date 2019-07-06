Son Dakika Haberleri: Çankırı'da yıldırımın isabet ettiği 4 hayvan telef oldu
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Çankırı'da yıldırımın isabet ettiği 4 hayvan telef oldu

2 dakika önce

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 3 inek ve bir buzağı telef oldu.

Çankırı'da yıldırımın isabet ettiği 4 hayvan telef oldu, System.String[]
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 3 inek ve bir buzağı telef oldu.
İlçeye bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan Hakkı Bakır merada hayvanlarını otlattığı sırada, yoğun yağış başladı.
Araziye yıldırım isabet etmesi sonucu bir ağaç yakınındaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, telef olan bir buzağı ile 3 inek için yardım beklediğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:38 Kaynak: AA
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