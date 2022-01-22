Çankırı'da yoğun kar yağışı: 765 karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika

Çankırı'da yoğun kar yağışı: 765 karayolu trafiğe kapandı

ÇANKIRI - Çankırı'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile 765 karayolu Kastamonu istikametinde araç trafiğe kapatıldı.

Çankırı'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Çankırı-D100 Karayolu ve Kastamonu arasında ulaşımın sağlandığı 765 karayolu trafiğe kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, Çankırı merkez ilçesi 765 karayolu girişinde araçları durdurarak karayolunu trafiğe kapattı. Ekipler, kar yağışı sebebi ile yolda ulaşımın sağlanamadığını söyleyerek sürücüleri uyardı. Bazı sürücüler yolun açılmasını beklerken, bazı sürücüler ise Çankırı istikametine gerdi döndü.

Karayolları, belediye ve Çankırı İl Özel idaresi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.