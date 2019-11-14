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Son Dakika Güncel Çankırı'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Çankırı'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

Çankırı'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Çankırı'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Çankırı'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Serpil Kızıltaş (33) yönetimindeki 34 BES 522 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Saçak beldesi yol ayrımında, Numan Gerilgelmez (51) idaresindeki 34 BLL 838 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Sude (7), Eymen (4) ve Bera Kızıltaş (5) ile otobüsteki yolculardan Nafiz Tuna (87), Emine Halil (53) ve Aynur Başar (59) yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serpil ve Sude Kızıltaş'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:50 Kaynak: AA
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