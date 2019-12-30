Çankırı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı - Son Dakika

Çankırı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

6 saat önce

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Çankırı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı, System.String[]

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'ten İstanbul'a giden Ak Karadeniz firmasına ait M.B. (51) yönetimindeki 61 S 1418 plakalı yolcu otobüsü, Samsun İstanbul kara yolu Çörekçiler mevkisinde K.A'nın (33) kullandığı tekstil malzemesi yüklü 33 VFR 84 plakalı tırla çarpıştı.


Kazada otobüste bulunan çoğu Gürcistan uyruklu 31 yolcudan 22'si yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, Çankırı Belediyesi itfaiye ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralılar ekiplerce otobüsün içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan muavin olduğu öğrenilen Köksal Turan (25) Ilgaz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan tekstil ürünleri ise ekipler tarafından kaldırıldı.


Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Çankırı, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ, TRT'den gelen Atatürk rolünü kabul etmediğini açıkladı
İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları gün yüzüne çıktı! Caninin 17 sabıkası var Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile baş başa görüştü - Son Dakika
18:21 Libya tezkeresi Meclis'te - Son Dakika
18:20 Emniyetten yılbaşı tedbirleri açıklaması - Son Dakika
18:20 Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika
18:20 Yeni Delhi'de Türkiye-Hindistan ilişkilerinin tarihi ve geleceği konuşuldu - Son Dakika
17:43 Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Son Dakika
17:42 10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 18:25:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]