Çankırı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı - Son Dakika

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'ten İstanbul'a giden Ak Karadeniz firmasına ait M.B. (51) yönetimindeki 61 S 1418 plakalı yolcu otobüsü, Samsun İstanbul kara yolu Çörekçiler mevkisinde K.A'nın (33) kullandığı tekstil malzemesi yüklü 33 VFR 84 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada otobüste bulunan çoğu Gürcistan uyruklu 31 yolcudan 22'si yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, Çankırı Belediyesi itfaiye ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralılar ekiplerce otobüsün içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan muavin olduğu öğrenilen Köksal Turan (25) Ilgaz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan tekstil ürünleri ise ekipler tarafından kaldırıldı.



Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.