Çankırı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 22 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 22 yaralı - Son Dakika

Çankırı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 22 yaralı

6 saat önce

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Çankırı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 22 yaralı, System.String[]

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'ten İstanbul'a giden M.B. (51) yönetimindeki 61 S 1418 plakalı yolcu otobüsü, Samsun İstanbul kara yolu Çörekçiler mevkisinde K.A'nın (33) kullandığı tekstil malzemesi yüklü 33 VFR 84 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otobüste bulunan çoğu Gürcistan uyruklu 31 yolcudan 22'si yaralandı.

112 Acil Servisi ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan tekstil ürünleri ise ekipler tarafından kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Gürcistan, Çankırı, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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