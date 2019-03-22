Çankırı'da 'Yöresel Ürünler Pazarı'nın Açılışı Yapıldı

Çankırı Belediyesi, yakın zamanda hizmete açtığı Yöresel Ürünler Pazarı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Çankırı Belediyesi, yakın zamanda hizmete açtığı Yöresel Ürünler Pazarı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi.



Girişimci kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına birçok vatandaş da katıldı. Pazarda 40 yöresel ürün ile 30 farklı çeşit el sanatları ürününün yer aldığı bildirildi.



Çankırı Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin Çankırı'ya özgü yöresel lezzetlerden ve hediyelik eşyalardan oluşan yöresel ürünler için bir satış noktası oluşturdu. Hoca Ahmet Yesevi Meydanı'nda açılan Yöresel Ürünler Pazarı'nda; reçeller, marmelatlar, sebze ve meyve kuruları, ev yapımı hamur işleri, sirke çeşitlerinin yanı sıra iğne oyası, namaz başörtüleri, tel kırma işleme çantalar, hediyelik kutular, mutfak önlüğü, sofra bezi, yöresel kıyafet işlemesi, yöresel gelin ve damat bohçası, keçe işleme şallar, sırma işleme tablolar ve seccade takımları gibi birçok el sanatları ürünleri de satışa çıktı.



Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı'nın tadını, tuzunu, el emeğini, göz nurunu, Yöresel Ürünler Pazarı'ndan yerli ve yabancı turistlerin evlerine taşımak istediklerini söyleyerek buranın sadece satış değil Çankırı'nın tanıtımı için de önemli noktalarından biri olduğunu kaydetti. - ÇANKIRI

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