Çankırı'da yükümlülere yönelik forklift operatörlüğü kursu tamamlandı - Son Dakika
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Çankırı'da yükümlülere yönelik forklift operatörlüğü kursu tamamlandı

02.07.2022 11:21
Çankırı'da yükümlülere yönelik forklift operatörlüğü kursu tamamlandı

Çankırı'da dezavantajlı yükümlülerin meslek becerilerinin artırılması amacıyla açılan Forklift Operatörlüğü Kursu'nu başarıyla tamamlayan 13 kursiyere sertifikaları verildi.

Çankırı'da dezavantajlı yükümlülerin meslek becerilerinin artırılması amacıyla açılan Forklift Operatörlüğü Kursu'nu başarıyla tamamlayan 13 kursiyere sertifikaları verildi.

Çankırı Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankırı Barosu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü ve Çankırı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında açılan Forklift Operatörlüğü Kursu'na katılan 13 kursiyer, yazılı ve pratik sınavlarının ardından operatör belgesi almaya hak kazandı.

Sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Forklift Operatörlüğü Kurs Programı'na katılarak iş makinesi operatörü sertifikası alan kursiyerler, Çankırı'da sanayi kuruluşlarında forklift operatörü olarak iş sahibi olabilecek.

Törene Vali Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Baro Başkanı Avukat Mustafa Deniz ile kurum müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

Çankırı Valiliği, Cumhuriyet, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da yükümlülere yönelik forklift operatörlüğü kursu tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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