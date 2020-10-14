Çankırı'daki bir köyde yaklaşık 2 bin saman balyası yakıldı - Son Dakika

Orta ilçesinin Özlü köyünde 4 gün içinde yaklaşık 2 bin saman balyası yakıldı, çıkan yangında 1 ev zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Özlü köyünde Mehmet Doğan, Hayrullah Uçar, Ahmet Bektaş, İhsan Çindemir, Mahmut Çımgar ile Şüayip Alpi'ye ait saman balyaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.
Yaklaşık 2 bin saman balyasının zarar gördüğü yangınlarda Şuayip Alpi'ye ait ev de kullanılamaz hale geldi.
Kimliği belirsiz kişilerce çıkarılan yangınlar nedeniyle köylüler gece samanları başında nöbet tutmaya başladı.
Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- Kaynak: AA
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