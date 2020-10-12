Çankırı'daki DEAŞ operasyonu - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 4'ü Suriye bölgesinde örgüt adına sözde savaşçı oldukları, 1'i de örgüt içinde finans işlerini yürüttüğü öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Çankırı 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sınır dışı edildi.

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