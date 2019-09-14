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Çankırı'daki deprem

16 dakika önce

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremlerle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

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Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremlerle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı oluştuğunu söyledi.

İlk bilgilere göre bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Aktaş, "Vatandaşların tedirgin olmamaları gerekir. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da geçmişte ilçede büyük bir deprem olduğunu belirterek, vatandaşların ilk anda tedirginlik yaşadığını ancak herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Bilge Aktaş, Çankırı, Çerkeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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