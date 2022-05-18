Çankırı'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İçyenice ve Ahlat köylerinde farklı zamanlarda evlerden bakır, kazan, alüminyum tencere gibi malzeme, hızar motorları, şarjlı matkap ve benzinli su motoru çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda 6 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.