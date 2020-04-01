Çankırı'daki köyde karantina kaldırılıyor - Son Dakika

Çankırı'daki köyde karantina kaldırılıyor
6 saat önce
ÇANKIRI Valiliği'nce, Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyündeki karantina uygulamasının bu akşam sona ereceğini duyurdu.
ÇANKIRI Valiliği'nce, Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyündeki karantina uygulamasının bu akşam sona ereceğini duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çerkeş ilçemiz Aliözü köyünde 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan karantina uygulaması, yapılan değerlendirmeler sonucu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla bugün saat 22.00 itibarıyla sonlandırılacaktır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:02 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Karantinadan kaçan hasta: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım