Son Dakika Haberleri: Çankırı'daki Sahte Para Operasyonu

Çankırı'daki Sahte Para Operasyonu

1 saat önce

Çankırı'da piyasa sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Çankırı'daki Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Çankırı'da piyasa sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, piyasaya sahte para sürülmek istendiği ihbarı üzerine başlattığı operasyonda gözaltına aldığı E.K. ve E.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl merkezindeki 6 iş yerinde sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelileri sahte paralarla gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:18 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı! Kar ve Yağmur Geliyor Maduro Hükümetinden Kritik Karar! Sınırlar Kapatılıyor

AK Partili Başkan'ın İki Genci Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 21:30:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankırı'daki Sahte Para Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]